До плюс 6 градусов будет 1 марта в Ленобласти

До плюс 6 градусов будет в Ленобласти 1 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

Весна в Ленинградской области начнется с тепла. Днем в регионе погода "разгуляется" и температура воздуха в некоторых районах поднимется до плюс 6 градусов. Об этом 28 февраля 2022 года сообщили в пресс-службе МЧС области со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

- В ночь на 1 марта 2022 года в Ленинградской области будет переменная облачность. Местами дымка. Температура воздуха около минус 2-7 градусов, местами до 10-12 градусов мороза, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Днем в области значительно потеплее. Воздух прогреется до 1-6 градусов тепла. Будет малооблачно и без осадков. Ветер подует с юго-запада и запада с силой до 6-11 метров в секунду. При этом на дорогах сохранится гололед, а атмосферное давление будет понижаться.

Добавим, что март в Петербурге и области ожидается теплым относительно климатической нормы на 1-3 градуса. Осадков будет больше, чем обычном, а количество солнечных часов увеличится.