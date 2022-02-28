Около 1,5 тонн опасных отходов собрали экологи за неделю в Петербурге

Почти 1,5 тонны опасных отходов собрано экологами за неделю в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 21 по 27 февраля 2022 года аварийные экологические службы Санкт-Петербурга приняли от жителей города почти 1,5 тонны опасных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

- Экологии отправили на утилизацию 536 кг бытовых приборов и оргтехники, 356 кг химических отходов, 263 кг автомобильных покрышек, 190 кг батареек, 59 кг лекарств, 44,9 кг люминесцентных ламп, 21 кг аккумуляторов и 8 термометров, - уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы, в последнюю неделю февраля 378 петербуржцев обратилось по вопросам безопасности в аварийные экологические службы города.

- В Северной столице за семь дней собрали и вывезли на утилизацию 1 кг ртутьсодержащих отходов, 15 кг химических отходов, - пояснила пресс-служба комитета.

Кроме того, экологи провели работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов. Оттуда в общей сложности вывезли 36 м3 отходов.