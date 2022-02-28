Две месячные нормы осадков выпало за февраль 2022 года в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уходящий февраль 2022 года в Санкт-Петербурге оказался очень снежным и дождливым. За последний зимний месяц в Северной столице выпало около 200 процентов месячной нормы осадков. Об этом “КП-Петербург” рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра города на Неве Наталья Мироничева.

- Согласно данным на 25 февраля за все это время 21 день был с какими-либо осадками. На 25 февраля суммарное количество осадков приближается к 200 процентам от месячной нормы, - пояснила синоптик.

Также она отметила, что у текущего февраля есть все шансы занять третью или четвертую строчку в списке самых “мокрых” февралей. На данный момент рекорд принадлежит 1990 году, когда за месяц выпало почти три месячные нормы осадков. На втором месте февраль 2010 года, когда выпало 223 процента нормы, а завершает тройку лидеров 2021 год, когда в феврале было 203 процента нормы.