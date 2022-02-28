Таксист сбил охранника штрафстоянки в Петербурге, пытаясь забрать эвакуированную машину

Таксист сбил охранника штрафстоянки в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Красногвардейского района задержала таксиста, который силой решил вернуть себе эвакуированный за неправильную парковку автомобиль. В расстроенных чувствах он приехал на штрафстоянку и, отказавшись оплачивать услуги эвакуатора, дал по газам. Водителя не остановил и охранник, оказавшийся на пути машины.

- 27 февраля поступило сообщение, что у дома 22 по Салтыковской дороге автомобиль «Фольксваген Поло» совершил наезд на мужчину и скрылся.

Примерно через час, там же по подозрению в наезде был задержан 42-летний таксист, который вернулся на место ДТП.

Известно, что пострадавший охранник получил ушибы голени и коленного сустава, но после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.

Сейчас по факту произошедшего ведется проверка, вопрос о возбуждении уголовного дела решается. А пока таксисту выписали «административку» за мелкое хулиганство.

Напомним, что стоимость эвакуации в случае нарушения правил парковки в Петербурге составляет три тысячи рублей. Еще три тысячи - штраф за само нарушение.