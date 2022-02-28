В наземном транспорте Петербурга откажутся от наличных средств

В наземном транспорте Петербурга откажутся от приема наличных средств Фото: Олег ЗОЛОТО

Вскоре жители и гости Санкт-Петербурга не смогут оплатить проезд наличными в наземном общественном транспорте. С апреля 2022 года в Северной столице начнут вводить транспортную реформу, в которую входить и отказ от приема бумажных и железных денег. Об этом “КП-Петербург” рассказали в комитете по транспорту города на Неве.

- С апреля 2022 года в наземном транспорте поэтапно откажутся от приема наличных средств. Оплатить проезд можно будет «Подорожником», льготными электронными билетами, банковскими картами, QR-билетом, - пояснили в комитете.

Все уже известные петербуржцам проездные можно будет также пополнять в кассах метрополитена. Что касается новых видов билетов - QR-билет, то его тоже можно будет купить за наличные средства в кассах метро или в специальных киосках “Организатора перевозок”. Постепенно сесть продаж таких билетов будет расширяться.

Список маршрутов, где нельзя будет оплатить наличными - на сайте «Организатора перевозок», в разделе «Транспорт-2022».