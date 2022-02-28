Температура в феврале 2022 года превысила климатическую норму Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Уходящий февраль 2022 года в Санкт-Петербурге выдался теплый. Почти весь месяц в городе днем было чуть выше нуля. Благодаря этому очень быстро растаял снег, оставшись лежать лишь в парках и скверах, а также в некоторых спальных районах Северной столицы. О среднесуточной температуре последнего зимнего месяца “КП-Петербург” рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра города на Неве Наталья Мироничева.

- Средняя температура воздуха с начала месяца до 26 февраля в Петербурге составила минус 1,2 градуса, что на 5,7 градусов выше климатической нормы, - рассказала специалист.

Но несмотря на теплую погоду, февраль текущего года рекорд в Петербурге не установил. Начиная с 2000 года средняя температура последнего зимнего месяца семь раз превышала норму на шесть и более градусов. В 2020 году аномалия и вовсе составила 7,5 градусов тепла. Однако рекорд пока что остается за февралем 1990 года, когда температура была на 8,6 градусов выше обычного.