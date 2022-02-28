Суд Петербурга вынес приговор членам ОПГ, которые похищали и убивали бизнесменов / Фото: Пресс-служба судов СПб

Городской суд Санкт-Петербурга в пятницу, 28 февраля 2022 года, вынес приговор четверым членам преступной группировки, которые одновременно проходили по пяти уголовным делам. Бандиты похитили двух бизнесменов и вымогали за них деньги у родственников. Получив откуп они убили жертв и спрятали их тела.

- Присяжные заседатели единодушно признали троих виновными и не заслуживающими снисхождения. Четвертого злоумышленника признали виновным, но заслуживающим снисхождения, - сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Предводитель группировки, который помимо смерти двух человек причастен к еще одному убийству в 2013 году, отправится в ИК строго режима на 24 года. Один его соучастник получил 16 лет строгача. Третьему члену ОПГ суд назначил наказание по совокупности приговоров в 20 лет заключения в ИК строгого режима со штрафом в 400 тысяч рублей. Последний участник группы получил 7,5 лет строго режима с принудительным лечением у психиатра