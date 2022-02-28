Четыре больницы Петербурга выведут из “красной зоны” Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несмотря на то, что уровень заражений в Санкт-Петербурге еще высокий, причем, двое больше, чем в Москве, ситуация начинает налаживаться. В городе падает количество госпитализаций больных коронавирусом. Поэтому власти Северной столицы приняли решение постепенно выводить больницы из, так называемой, “красной зоны” и возвращать их к обычной работе. Об этом 28 февраля 2022 года сообщил губернатор Александр Беглов.

- Впервые за два года возобновляет плановый режим работы больница Святого Георгия. В ближайшие дни планируем вернуть в общий доступ новый корпус-трансформер больницы в Колпино, - рассказал градоначальник.

Кроме того, к нормальной работе возвращаются 16-й роддом и детская больница Святой Ольги.

Тем не менее, хоть в городе и наблюдается спад пятой волны, губернатор напомнил, что жителям города надо не забывать о средствах защиты - носить маски и общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, по прежнему остается актуальной вакцинация.