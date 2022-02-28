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Здоровье28 февраля 2022 15:08

Четыре больницы Петербурга выведут из “красной зоны”

Об этом сообщил губернатор Александр Беглов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Четыре больницы Петербурга выведут из “красной зоны”

Четыре больницы Петербурга выведут из “красной зоны”

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несмотря на то, что уровень заражений в Санкт-Петербурге еще высокий, причем, двое больше, чем в Москве, ситуация начинает налаживаться. В городе падает количество госпитализаций больных коронавирусом. Поэтому власти Северной столицы приняли решение постепенно выводить больницы из, так называемой, “красной зоны” и возвращать их к обычной работе. Об этом 28 февраля 2022 года сообщил губернатор Александр Беглов.

- Впервые за два года возобновляет плановый режим работы больница Святого Георгия. В ближайшие дни планируем вернуть в общий доступ новый корпус-трансформер больницы в Колпино, - рассказал градоначальник.

Кроме того, к нормальной работе возвращаются 16-й роддом и детская больница Святой Ольги.

Тем не менее, хоть в городе и наблюдается спад пятой волны, губернатор напомнил, что жителям города надо не забывать о средствах защиты - носить маски и общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, по прежнему остается актуальной вакцинация.