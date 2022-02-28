Количество госпитализаций упало на 29% в Петербурге за неделю

Количество госпитализаций в Петербурге за прошлую неделю уменьшилось на 29% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге улучшается эпидемическая обстановка, несмотря на то, что город все еще занимает первое место по количеству заражений в стране. В понедельник, 28 февраля 2022 года, губернатор города Александр Беглов рассказала о снижении количества госпитализаций заболевших коронавирусом.

- Количество госпитализаций за прошлую неделю уменьшилось на 29 процентов, - отметил градоначальник.

За последние сутки в Северной столице в больницы были госпитализированы почти 200 человек, что значительно меньше, чем во время пика очередной волны заражений. Тяжелых больных в городских стационарах 545. Они находятся в реанимациях. В целом на данный момент в городе с зараженными работают 19 больниц.

Также губернатор сообщил, что вскоре к нормальной работе вернутся детская больница Святой Ольги, 16-й роддом, больница Святого Георгия и больница в Купчино.