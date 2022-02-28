Сквер «Семья» появится у одного из роддомов Петербурга

Сквер «Семья» появится возле роддома на Малой Балканской улице Фото: Олег ЗОЛОТО

В Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в этом году появится новое зеленое пространство - сквер «Семья». Об этом в понедельник, 28 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора А.А.Повелия.

- Инициатива петербуржца Сергея Сорокина по благоустройству зеленой территории у роддома №16 на Малой Балканской улице стала одним из победителей городского проекта «Твой бюджет», - уточнили в пресс-службе.

Сорокин рассказал, что благоустроенный сквер в этом месте будет востребован как среди молодых родителей, так и среди их друзей, коллег и родных.

По данным пресс-службы, преобразившаяся в сквер территория сохранит свое функциональное назначение: от роддома к пешеходному переходу через Бухарестскую улицу можно будет добраться тем же путем что и сейчас. В новом сквере появится зона отдыха со скамейками, а ярусный принцип посадки деревьев и кустов создаст для отдыхающих прекрасный вид. У также роддома №16 посадят цветники из многолетних растений и злаковых. Зону отдыха в сквере разработали так, чтобы у мам была возможность сделать красивые запоминающиеся фотографии при выписке из роддома на свежем воздухе.