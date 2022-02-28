Ленобласть опровергла информацию о приостановке сотрудничества с немецкой Передней Померанией

Ленобласть опровергла информацию о приостановке сотрудничества с землёй Мекленбург - Передняя Померания Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области опровергли информацию о приостановлении сотрудничества с немецкой землёй Мекленбург - Передняя Померания. Об этом администрация 47-го региона заявила 28 февраля 2022 года. Там отметили, что никаких официальных уведомлений от иностранных партнеров не получали.

- Наше соглашение о сотрудничестве с землёй Германии никогда не носило политический характер и всегда осуществлялось в интересах жителей наших регионов. Считаем, что народная дипломатия на уровне регионов - путь преодоления противоречий и улучшения взаимопонимания на уровне государств, - отметили в областной администрации.

Тем не менее, как подчеркнули в Ленобласти, если такой документ все же поступит в администрацию, он будет рассмотрен.

Ранее сообщалось, что финский город Турку собирается приостановить сотрудничество с Санкт-Петербургом.