Петербуржец опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фото изменника Родины

Петербуржец загрузил на патриотический портал данные Петра Краснова. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, который накануне 9 мая 2021 года загрузил фото и данные изменника Родины на сайт «Бессмертного полка», передали в суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Известно, что петербуржец загрузил на патриотический портал данные Петра Краснова – начальника Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Германии. Его признали в измене Родины и приговорили к смерти.

На предварительном следствии обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что перед 75-летим Победы в соцсетях пользователи поздравляли ветеранов, и его возмутило это. А точнее тот факт, что на празднования по стране тратят слишком много.

- Обвиняемый на эмоциях, в отместку, решил разместить снимок генерала Краснова, - рассказали в пресс-службе судов.

В производство уголовное дело пока не принято.