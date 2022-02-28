Тротиловые шашки нашли в гараже пенсионера-инвалида в Ленобласти

В Ленобласти в гараже у пенсионера обнаружили тротиловые шашки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция обнаружила тротиловые шашки в гараже пенсионерах под Киришами в Ленобласти. Взрывчатка незаконно хранилась в боксе на проспекте Героев, разрешений у дедушки не было. Сейчас правоохранители устанавливают мотивы владельца гаража. Тем более, у него нашли и припрятанные предметы, схожие с гранатами и стволом оружия.

- Доступ в гараж предоставил сын пенсионера. По его словам, отец слег с инсультом, он инвалид первой группы, лежит дома и давно не встает. Надо было убрать из его гаража все взрывоопасные вещества. Вот только боеприпасы не просто изъяли, а еще возбудили вдобавок уголовное дело по части 1 ст. 222.1 УК РФ, - передает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Теперь пенсионеру на старость лет грозит лишение свободы на срок от 6 до 8 лет, а также штраф в размере до 100 тысяч рублей.