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Общество28 февраля 2022 16:39

Петербург выделит 161 млн рублей на субсидии для региональных перевозок

Деньги предоставят из городского бюджета
Кирилл МИНЯЙЛО
Авиаперевозчики получат финансовую помощь от администрации Санкт-Петербурга.

Авиаперевозчики получат финансовую помощь от администрации Санкт-Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Авиаперевозчики получат субсидии на региональные перевозки от правительства Петербурга. Постановление подписал губернатор Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Финансовая помощь поможет снизить стоимость тарифа на перевозку пассажиров, повысит доступность перелетов из Пулково и улучшит транспортную связь города с другими региона страны, - следует из документа.

В течение следующих трех лет в качестве финансовой помощи из бюджета Петербурга выделят 161 миллион рублей. Их предоставят на безвозмездной и безвозвратной основе. Комитет по транспорту вскоре утвердит список маршрутов по субсидии.

Меры также разовьют укрепят экономические связи между регионами, помогут в развитии туризма и расширят маршрутную сеть аэропорта Пулково.