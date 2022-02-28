Ребенок разбил лоб об ручку колодца в Петербурге

В больницу девочку доставили с травмой головы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 27 февраля скорая помощь забрала в больницу 7-летнюю девочку с травмой головы. По словам родителей, ребенок ударился о ручку колодца. Школьница решила полюбопытствовать, но случайно стукнулась головой.

- У девочки была до кости ободрана кожа на лбу. Родители сказали, что ребенок по их недосмотру подошел к колодцу, где и получил травму, - сообщил источник "КП-Петербург".

Девочку осмотрели и госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 имени Рауфхуса. Серьезных травм ребенок не получил. Полиция установила, что насильственные действия в ее сторону не совершались.