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Происшествия28 февраля 2022 16:42

Ребенок разбил лоб об ручку колодца в Петербурге

На скорой девочку увезли в больницу
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
В больницу девочку доставили с травмой головы

В больницу девочку доставили с травмой головы

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 27 февраля скорая помощь забрала в больницу 7-летнюю девочку с травмой головы. По словам родителей, ребенок ударился о ручку колодца. Школьница решила полюбопытствовать, но случайно стукнулась головой.

- У девочки была до кости ободрана кожа на лбу. Родители сказали, что ребенок по их недосмотру подошел к колодцу, где и получил травму, - сообщил источник "КП-Петербург".

Девочку осмотрели и госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 имени Рауфхуса. Серьезных травм ребенок не получил. Полиция установила, что насильственные действия в ее сторону не совершались.