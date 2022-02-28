В Петербурге открыли сбор гуманитарной помощи гражданам ДНР и ЛНР

Решение открыть сбор гуманитарной помощи приняли из-за большого числа обращений от петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Центр международных гуманитарных связей начал сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. Работу ведут по поручению губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Решение открыть сбор гуманитарной помощи приняли из-за большого числа обращений от петербуржцев, - заявил губернатор Петербурга.

Центр находится по адресу: Варшавская ул., д.51, литера А (20 подъезд). Он работает с 09:00 до 17:30 часов. По сообщению пресс-службы, работу центра при необходимости продлят.

Как гуманитарную помощь центр принимает средства личной гигиены, постельные принадлежности, продукты питания, одежду, а также маски и антисептики.