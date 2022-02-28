Более 1 млрд рублей выделят в Петербурге на лечение людей с редкими заболеваниями

В Петербурге потратят больше 1 млрд рублей для лечение людей с редкими заболеваниями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 1 миллиарда рублей выделят в Петербурге на лечение людей с редкими (орфанными) заболеваниями. Для помощи детям из федерального бюджета определят 73 миллиона рублей. Об этом во время пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС рассказал первый зампредседателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана, передает агентство.

- В 2022 году на 352 ребенка выделили 417 миллионов рублей. У 85 из них орфанные заболевания. Также из бюджета обеспечат финансовую поддержку для 325 взрослых людей – 270 из них с орфанными заболеваниями. Сумма помощи составит 1 млрд 595 млн рублей, - сказал Сарана.

В 2021 году на лечение детей из бюджета Петербурга выделяли 475 миллионов рублей. На деньги купили лекарственные препараты для 311 несовершеннолетних. Из них 112 с орфанными заболеваниями.

Кроме этого, власти сотрудничают с фондом «Круг добра», который помог собрать 1 млрд 50 млн рублей на лечение. Помощь получили 54 ребенка. В 2022 году в «Круг добра» включили еще 83 ребенка. Для них выделили 271 миллион рублей. Также в субъектный перечень включены 184 ребенка, на помощь которым будет потрачено 72,6 млн рублей.