Беглов призвал петербуржцев объединиться в трудные времена

Александр Беглов сделал обращение к жителям Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам из-за военной спецоперации на Украине. Глава Северной столицы попросил горожан воздержаться от скоропалительных выводов и действий. Его слова передали в пресс-службе Смольного.

- Хочу призвать всех вас к выдержке, терпению и благоразумию. Сегодня от нас требуется еще больше ответственности, еще больше работы. Мы были, есть и будем – гражданами России. Мы живем вместе и делаем общее дело – вместе заботимся о нашем Петербурге, - обратился губернатор к жителям города на Неве.

Беглов добавил, что сейчас важно не бросаться словами и сдерживать порывы эмоций в социальных сетях и в реальной жизни.

- Не делайте и не говорите другим того, за что потом будет стыдно. Время все расставит по своим местам. Сейчас необходимо избежать конфликтов между собой. Прежде всего, между родственниками, друзьями, коллегами, знакомыми. Мы должны сплотиться, объединить усилия, - сказал глава Петербурга.

Губернатор подчеркнул, что вместе петербуржцы справятся с любыми испытаниями.