Уснувший водитель влетел в припаркованные машины на набережной Фонтанки

На Фонтанке "Фольксваген" протаранил джип и фургон. Фото: vk.com/spb_today

Недобрым получилось утро первого весеннего дня для владельцев трех иномарок. Из машины попали в ДТП, пока все водители спали. Причем двое - в своих кроватях, а один - за рулем. Это и стало причиной аварии.

- Авария на набережной реки Фонтанки. Водитель сказал, что уснул, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Момент аварии попал в камеру видеорегистратора шедшей сзади машины. Ее водитель тоже зевает в ранний час - было без четверти семь. А шедший перед ним серебристый «Фольксваген-универсал» внезапно уходит влево на изгибе дороги и врезается в припаркованные у дома две иномарки.

Остановившимся помочь автомобилистам водитель объяснил, что просто заснул за рулем. По счастью, он был в машине один и серьезно не пострадал.