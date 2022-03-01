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Происшествия1 марта 2022 5:13

13-летнего пропавшего школьника в шлепанцах сутки ищут в Ленобласти

Ребенок жил в Токсово
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В Ленобласти ищут пропавшего школьника.

В Ленобласти ищут пропавшего школьника.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция и волонтеры Петербурга и Ленинградской области ищут 13-летнего школьника, который ушел из дома в последний день февраля и до настоящего времени не вернулся. Мальчик постоянно живет в Токсово Всеволожского района.

- Пропал ребенок, 13 лет. С 28 февраля 2022 года его местонахождение неизвестно, - сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт Питер».

Известно, что мальчика зовут Даниил. Его приметы: рост около 140 сантиметров, плотного телосложения. Волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет в желто-серую куртку и темные штаны. Судя по ориентировке, мальчик ушел в шлепанцах - на ногах были сланцы голубого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшего школьника, просят звонить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700 54 52. Или по экстренному номеру 112.

В Токсово пропал школьник. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Токсово пропал школьник. Фото: vk.com/lizaalert_piter