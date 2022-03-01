Антициклон подарит теплую и без осадков погоду в Петербурге 1 марта

1 марта будет солнечно, можно загорать. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

1 марта будет в Петербурге ясным и теплым, как и полагается первому дню весны. Хорошую погоду в городе удерживает антициклон. Однако, из-за него в Северной столице заметно поднялось атмосферное давление, что влияет на метеозависимых людей.

- Календарную весну в Северной столице начинает антициклон. Его усилиями в регионе ожидается спокойная погода, с переменной облачностью и полным отсутствием осадков, - пишет в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

В течение дня в Петербурге ожидается температура от +2 до +4 градусов, по Ленинградской области прогноз дает 0…+5. Ветер юго-западный умеренный, скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет немного снижаться, но все равно останется выше нормы и составит 770 мм ртутного столба. Влажность на утро вторника составляет 83%.