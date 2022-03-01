Пешехода насмерть сбили на переходе на севере Петербурга

На перекрестке Светлановского и Тореза сбили человека. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло утром 1 марта в северной части Петербурга. На перекрестке Светлановского проспекта с проспектом Тореза серый «Хендэ Солярис» сбил человека, переходившего дорогу по «зебре».

- На пересечении Светлановского и Тореза сбили пешехода насмерть. У «Соляриса» от удара помята крыша, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сейчас на месте трагедии работают врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Состояние водителя иномарки, который мог пострадать от удара, не уточняется.

Причины и обстоятельства трагедии установят дознаватели Госавтоинспекции.