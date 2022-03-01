В Петербурге годовалая малышка сломала позвонки из-за неудачного кувырка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге годовалая девочка сломала грудные позвонки из-за неудачного кувырка во время игры. Обычная забава закончилась для ребенка госпитализацией. Все произошло еще 20 февраля, но телефонограмма из больницы поступила в полицию только сейчас. Теперь правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

- Малышка играла у одного из домов на улице Пилотов. Врачи диагностировали у нее компрессионный перелом четвертого и пятого грудных позвонков. Медики оценивают состояние девочки как средней степени тяжести, - отмечает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что ребенка продолжают наблюдать в отделение детской больницы, ее обещают поскорее вылечить.