Петербуржец вонзил в себя нож из-за неловкого «жонглирования»

В Петербурге мужчина ранил себя ножом из-за неловкого «жонглирования». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Петербурга ранил себя ножом из-за неловкого обращения с ножом. Все произошло 28 февраля посреди ночи. 36-летний мужчина по имени Евгений зачем-то стал играться с кухонным инструментом. Как итог – пришлось вызывать «скорую» и ехать в больницу.

- У пострадавшего мужчины диагностировали колото-резаные раны на правом плече. Медики его быстренько подлечили и отпустили домой. Далее врачи ожидаемо сообщили в полицию, наряд правоохранителей прибыл к мужчине домой, но там он отверг все теории, что кто-то на него напал – он пояснил, мол, валял дурака и неаккуратно обращался с ножом, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что медики оценили состояние Евгения как удовлетворительное. Полиция тем временем все-таки записала неудачное «жонглирование» в книгу учета сообщений о происшествиях, чтобы это осталось в истории.