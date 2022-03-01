Завод Hyundai в Петербурге приостановил производство автомобилей

Петербургский завод Hyundai приостановил производство автомобилей до 5 марта 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге во вторник, 1 марта 2022 года, приостановил производство автомобилей. Отмечается, что эта мера связана с нехваткой комплектующих из-за глобальных сбоев в логистике. На производстве планируют, что работа будет приостановлена только до 5 марта, а уже 9 марта предприятие снова возобновит работу. Об этом сообщает пресс-служба "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус".

- Завод периодически сталкивается с перебоями в поставке автокомпонентов, - пояснили на производстве.

Сейчас завод в Петербурге выпускал четыре модели: Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X. Ежегодно он производил более 200 тысяч машин.

Недавно завод представил новую MPV-модель. Это минивэн Hyundai STARIA.