22 новых светофора установят в Петербурге в 2022 году

22 новых светофора установят в Петербурге за год. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу 22 новых светофора будут установлены в Петербурге в течение 2022 года. О масштабных планах по развитию дорожной инфраструктуры, самых масштабных в новейшей истории города, заявили в Смольном.

- В этом году будет построено 22 и запроектировано 138 новых светофорных объекта. Прежде всего необходимо повысить безопасность у социальных объектов, в том числе у школ, и уменьшить количество очагов аварийности, - отметил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба городской администрации.

Адреса, где будут установлены светофоры, выбраны по обращениям жителей города. На 2022 год запланированы работы в девяти районах города. По четыре светофорных поста откроют в Василеостровском и Центральном районах. По три - Калининском, Кировском и Красносельском. Два - в Невском и по одному - в Петроградском, Петродворцовом и Выборгском районах Петербурга.