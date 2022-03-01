В Петербурге отец ударил дочь отверткой в живот

Женщину госпитализировали после удара отверткой в живот. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Алкоголь разрушил жизнь двух членов одной петербургской семьи. После совместной попойки с гостями, 57-летний отец с отверткой набросился на родную дочь и нанес ей ранение в живот. Женщину экстренно госпитализировали.

- 27 февраля в доме 146 по набережной канала Грибоедова с проникающим колото-резаным брюшной полости была обнаружена женщина 1988 года рождения, которая бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии госпитализирована в Мариинскую больницу, - сообщает источник «КП-Петербург».

В той же квартире прибывшими на место полицейским были задержаны двое мужчин, в том числе неоднократно судимый отец потерпевшей. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.