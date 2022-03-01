Заболеваемость гриппом и ОРВИ поднимается в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Об этом 1 марта 2022 года сообщили в городском Роспотребнадзоре. Однако, по сравнению с неделей ранее, ситуация все же улучшается.

- Уровень заболеваемости гриппом и другими ОРВИ снизился по сравнению с предыдущей неделей на 35,2 процентов. В эпидемический процесс, преимущественно, вовлечено взрослое население, - пояснили в ведомстве.

А вот среди детей ситуация намного лучше. В среднем по всем возрастным категориям снижение заболеваемости составляет порядка 53 процентов.

В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям Петербурга избегать контактов с людьми, чаще мыть руки, пить витамины, а также вести здоровый образ жизни.

Ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями находится на контроле ведомства.