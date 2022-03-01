В Выборге куртизанки-мошенницы оставили дальнобойщика без денег

В Выборге дальнобойщик после тяжелого пути остался без денег, доверившись куртизанкам-мошенникам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборге мошенники, прикинувшиеся куртизанками, оставили без денег дальнобойщика. Подробности происшествия рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах. Мужчина по имени Андрей остановился в одной из гостиниц города и захотел отдохнуть с уклоном в интим. Вот только он вышел на фейковых жриц любви.

- Андрей сообщил в полицию, что заказал куртизанку через тематический выборгский сайт, подобрал даму с подходящей стоимостью и внес предоплату в размере 12 тысяч рублей. Голос на том конце телефона сообщил мужчине, что деньги нужны для страховки женщины. Вот только услугу заявитель так и не получил, связаться с мошенниками у него не получилось, - передает источник «КП-Петербург».

Теперь дальнобойщик написал заявление в полицию и требует найти злоумышленников, которые оставили его без значительной суммы денег. Материал о происшествии направили в следственное управление МВД для принятия решения.