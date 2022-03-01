Столпотворение образовалось на входе на станцию метро "Дыбенко" в Петербурге

Толпа людей собралась у станции метро "Дыбенко" в Петербурге утром 1 марта Фото: СОЦСЕТИ

У станции метро "Дыбенко" в Санкт-Петербурге утром 1 марта 2022 года образовалось столпотворение. С 9 часов утра народ пытается войти в вестибюль, но для этого им приходится по несколько минут ждать в очереди. Некоторые жалуются, что виноваты новые турникеты. Однако, как пояснили "КП-Петербург" в пресс-службе метрополитена, ситуация вполне рядовая и никаких перебоев в работе станции нет.

- Возможно кто-то впервые попал на час пик и удивился. Метро "Дыбенко" пользуются жители Кудрово. В такое время там всегда столько людей. Турникеты здесь не при чем, - пояснили в пресс-службе подземки.

Как пояснили в метро, на станции "Дыбенко" действительно недавно поставили новую линейку турникетов, но них скорость работы даже выше, чем у старых.

Добавим, что перебоя в работе станции нет.