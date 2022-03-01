Смольный опубликовал адреса работы камер фиксации скорости в Петербурге с 1 по 6 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурге во вторник, 1 марта 2022 года, опубликовал новый список адресов, где до конца недели будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости. Специальные камеры будут следить за гонщиками на дорогах и отправлять всю эту информацию на дальнейшее рассмотрение в ЦАФАП. Об этом рассказали в Смольном.

- Городской мониторинговый центр обращает внимание автомобилистов на адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД с 1 по 6 марта, - рассказали в городской администрации.

Специальные комплексы будут работать на аварийно-опасных участках дорог по всему городу. В общей сложности адресов несколько десятков, их утверждают в управлении ГИБДД Северной столицы.