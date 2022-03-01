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Происшествия1 марта 2022 9:03

72 станции метро проверяли в Петербурге из-за сообщений о минировании

Эвакуации не было, опасных предметов не нашли
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Метро проверяли на наличие взрывных устройств.

Метро проверяли на наличие взрывных устройств.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередная порция анонимок с угрозами взрывов поступила в петербургские учреждения в последний день февраля. В писке «заминированных» объектов оказались суды, школы, мосты, социальные учреждения и даже автобусные парки. Проверят пришлось и станции метрополитена.

- 28.02.2022 в 09:17 и в 13:06 в дежурную часть ГУ МВД поступила информация о том, что на сайт метрополитена по телефону получено сообщение о заминировании станций метрополитена. Эвакуация не проводилась, - уточняет источник «КП-Петербург».

Специалисты-взрывотехники проверили все 72 станции подземки, но взрывных устройств не нашли. Всего в мероприятиях в метро было задействовано 62 человека.

Из социальных объектов города было эвакуировано 357 человек. Ничего опасного обнаружено не было.