Полиция задержала мужчину за нападение на стилиста в Петербурге

В Москве задержан подозреваемый в разбойном нападении на стилиста в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Москве задержали мужчину, который подозревается в нападении на стилиста в Санкт-Петербурге. Об этом 1 марта 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области. Само нападение произошло еще 11 февраля.

- В одиннадцатом часу вечера в полицию Приморского района обратился стилист. Он рассказал, что к нему домой на Мебельную улицу пришел неизвестный мужчина, под предлогом стрижки. Однако он сразу начал угрожать ножом и похитил 23 тысячи рублей, а также имущества на 20 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

По факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого обнаружили в Москве. В доме 7/1 по улице Ватутинской полицейские задержали 29-летнего мужчину, гражданина среднеазиатской республики. Ранее он уже был судим за грабеж.