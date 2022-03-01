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Здоровье1 марта 2022 9:07

Петербург вновь обогнал Москву по числу заразившихся COVID-19

Подхвативших вирус в Северной столице на 1355 человек больше
Анастасия СОБОЛЕВА
Заболеваемость все еще остается высокой.

Заболеваемость все еще остается высокой.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает удерживать лидирующие позиции по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. За минувшие сутки медики выявили COVID у 3421 местного жителя. Об этом во вторник, 1 марта 2022 года, сообщили в анти-ковидном оперштабе.

- От коронавируса за последние сутки в Петербурге умерло 77 человек. При этом число выздоровевших горожан значительно возросло: с 5 202 человек до 19 445 человек, - уточнили в оперштабе.

По его данным, за сутки в городские больницы госпитализировали еще 403 пациента.

Суточные показатели по России составляют 97 333 случаев заражений, 786 смертей от коронавирусной инфекции и 172 813 выздоровевших пациентов.

Напомним, ранее стало известно, что в городе на Неве к приходу весны начала расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Среди пациентов в основном взрослые петербуржцы.