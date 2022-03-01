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Звезды1 марта 2022 9:25

Валерия Гергиева уволили с должности главного дирижера в Мюнхенском филармоническом оркестре

Ранее "Карнеги-холл" отменил выступление петербургского дирижера
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра

Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра

Фото: Артем КИЛЬКИН

Генерального директора Мариинского театра Санкт-Петербурга Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, которую музыкант занимал с 2015 года. Об этом 1 марта 2022 года пишет ТАСС со ссылкой на мэра Мюнхена Дитера Райтера.

- Мюнхен расстается с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством, - говорится в заявление мэра города.

Ранее уже "Карнеги-холл" отметил выступление Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Сообщается, что Венским оркестром вместо петербургского дирижера будет управлять Яник Незе-Сеген.

Напомним, что ранее финский город Турку объявил о том, что прерывает отношения с Петербургом, которые были установлены почти 70 лет назад.