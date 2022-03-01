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Общество1 марта 2022 9:32

Сайт с новыми автобусными маршрутами запустили в Петербурге

На нем можно будет узнать какие из них отменят, какие изменятся, а какие останутся прежними
Анастасия СОБОЛЕВА
Яндекс.Карты запустили сайт с информацией о новых автобусных маршрутах Петербурга

Яндекс.Карты запустили сайт с информацией о новых автобусных маршрутах Петербурга

Фото: Олег ЗОЛОТО

Узнать информацию о новых автобусных маршрутах, которые появятся в Санкт-Петербурге в рамках транспортной реформы, можно на новом сайте от сервиса Яндекс.Карты. Об этом во вторник, 1 марта 2022 года, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

- С 1 апреля по 15 июля будут изменены, закрыты или наоборот добавлены – всего 140 маршрутов. Сервис появился в преддверии новой модели транспортного обслуживания пассажиров, - пояснили в ведомстве.

Актуальную информацию пользователи смогут найти в пяти разделах: «Проверить маршрут», «Отмененные маршруты», «Измененные маршруты», «Остались без изменений» и «Новые маршруты».

Изменения общественного транспорта будут поэтапно отражены в новом сервисе. Сайт был разработан для удобства горожан. Он поможет вовремя сориентироваться и наиболее эффективно спланировать свою поездку.

По данным пресс-службы комитета, сервис для петербуржцев уже доступен по ссылке.