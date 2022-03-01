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Спорт1 марта 2022 9:34

Новый трамплин построят на лыжной базе в Токсово

Он заменит один из четырех старых
Анастасия СОБОЛЕВА
В Токсово построят новые лыжные трамплины.

В Токсово построят новые лыжные трамплины.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На месте аварийного трамплина К-88 на лыжной базе спортивной школы олимпийского резерва в поселке Токсово построят новый. Об этом понедельник, 28 февраля 2022 года, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

- Последний раз капитальный ремонт большого трамплина проводился 40 лет назад, а с 2004 года он фактически не используется, - отметил Пиотровский.

По его словам, в 2021 году специалисты провели техническое обследование конструкции и пришли к выводу, что он находится в аварийном состоянии. В начале февраля приняли решение о сносе.

Пока в Токсово происходит подготовка к демонтажу трамплина, комитет по физической культуре и спорту Петербурга определяется с источниками финансирования и сроками по замене старой конструкции на новую. Вице губернатор подчеркнул, что новый лыжный трамплин будет соответствовать всем современным требованиям.