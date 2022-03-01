Скончалась писательница-блокадница Галина Хабибуллина / Фото: Александр Соклаков

В Санкт-Петербурге умерла писательница-блокадница Галина Хабибуллина. Она скончалась 28 февраля 2022 года на 89-м году жизни. Об этом сообщил глава администрации Приозерского района Ленинградской области Александр Соклаков.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким Галины Васильевны, - написал Соклаков.

Галина Хабибуллина родилась в Ленинграде. В августе 1942 года она была эвакуирована из блокадного города, но позже вернулась в Северную столицу, где окончила школу и университет. Долгие годы она работала инженером-экономистом, в Ленобласти возглавляла комбинат общественного питания.

Но след в истории она оставила своим литературным творчеством: сотрудничала с газетами, писала книги, в том числе стала автором автобиографической повести "Девочка, выжившая в блокадном Ленинграде". Являлась членом Союза писателей России.