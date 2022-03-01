Детские санатории снова начали работать в Петербурге

В Петербурге снова начинают работать детские санатории. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению Петербурга возобновил работу детских санаториев. На такое решение повлияло улучшение эпидемиологической ситуации в городе. Пятая волна коронавируса в целом идет на спад, число заражений снижается.

- В Петербурге в связи с улучшением эпидситуации возобновлена деятельность детских санаториев. Снова разрешено оказание плановой медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, - отмечает пресс-служба Комздрава.

А вот отменять QR-коды в Северной столице власти пока не стали, уровень заболеваемости все еще высоковат. Зато Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию в 1,5 метра, оставив из мер защиты от вируса только маски.

Отметим, что параллельно смягчили карантинные меры и власти Ленинградской области. С 1 марта в регионе возобновляется оказание всех видом медпомощи детям . Это касается как приема врачами в поликлиниках, так приема юных пациентов в дневных стационарах.