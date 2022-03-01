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Здоровье1 марта 2022 10:36

Ленобласти возобновила оказание медпомощи детям

Новое постановление было подписано 1 марта 2022 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Ленобласти возобновила оказание медпомощи детям

Ленобласти возобновила оказание медпомощи детям

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В связи с улучшением эпидемической обстановки Ленинградская область возобновила оказание медицинской помощи детям. Об этом администрация региона сообщила 1 марта 2022 года.

- С 1 марта в Ленинградской области возобновлены все виды оказания медицинской помощи детям – в том числе, в поликлиниках и дневных стационарах, - сообщили в регионе.

Помимо этого будет возобновлено оказание плановой медицинской помощи пациентам, которые получают химиотерапевтическое лечение при онкологии. Снова будет оказываться помощь в больницах и поликлиниках по профилю акушерства и гинекологии. Разрешены профильные осмотры и диспансеризация для отдельных групп взрослого населения и диспансерное наблюдение для детей и взрослых.