Петербургское общество борьбы за трезвость попросило у депутата найти место для встреч

Борцы с пьянством попросили помощи у депутата. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургское отделение «Общества борьбы за трезвость» обратилось за помощью к депутату городского Заксобрания Алексею Цивилеву. «Трезвенники» попросили найти им помещение для ежедневных встреч. Всего на часик.

- Сегодня на прием пришло Отделение Общества трезвости. Просят найти помещение на 15 человек для встреч на один час каждый день, считая выходные. Как вы считаете стоит ли помогать им? - спросил в Инстаграме своих подписчиков депутат.

Как пишет «Мойка 78», мнение людей разделилось. Одни посчитали, что помещение, без шуток, надо найти и предоставить, так как работа по пресечению пьянства - дело нужное и актуальное. А другие с юмором отмечают, что такие собрания очень похожи на борьбу с самой трезвостью, а не за нее.