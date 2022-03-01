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Общество1 марта 2022 10:46

Незаконную уличную торговлю убрали у семи станций метро в Петербурге

Рейды прошли в трех районах города
Анастасия СОБОЛЕВА
Незаконную уличную торговлю убрали у семи станций метро в Петербурге / Фото: Смольный

Незаконную уличную торговлю убрали у семи станций метро в Петербурге / Фото: Смольный

От торговцев-нелегалов освободили более 20 земельных участков в Калининском, Невском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 1 марта 2022 года, сообщили в пресс-службе городского комитета по контролю за имуществом.

- Лавки с товарами в результате рейда убрали у входов в вестибюли станций метро «Гражданский проспект», «Академическая», «Улица Дыбенко», «Проспект Большевиков», «Ломоносовская», «Проспект Просвещения» и «Пионерская», - уточнили в ведомстве.

Зачистка от незаконной торговли коснулась также уличных бизнесменов на проспектах Испытателей и Комендантского.

Сотрудники комитета изъяли у торговцев более 730 единиц реализуемого товара. В настоящее время изъятое поместили на склад временного хранения.

В ведомстве отметили, что нелегальных предпринимателей привлекут к административной ответственности.