Незаконную уличную торговлю убрали у семи станций метро в Петербурге / Фото: Смольный

От торговцев-нелегалов освободили более 20 земельных участков в Калининском, Невском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 1 марта 2022 года, сообщили в пресс-службе городского комитета по контролю за имуществом.

- Лавки с товарами в результате рейда убрали у входов в вестибюли станций метро «Гражданский проспект», «Академическая», «Улица Дыбенко», «Проспект Большевиков», «Ломоносовская», «Проспект Просвещения» и «Пионерская», - уточнили в ведомстве.

Зачистка от незаконной торговли коснулась также уличных бизнесменов на проспектах Испытателей и Комендантского.

Сотрудники комитета изъяли у торговцев более 730 единиц реализуемого товара. В настоящее время изъятое поместили на склад временного хранения.

В ведомстве отметили, что нелегальных предпринимателей привлекут к административной ответственности.