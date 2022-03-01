Более 20 рейсов отменили в Пулково 1 марта

В аэропорту Петербурга отменили более 20 рейсов 1 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково продолжают отменять рейсы. Во вторник, 1 марта 2022 года, было отменено более 20 вылетов. Об этом в "воздушные ворота" предупредили пассажиров в социальных сетях.

- 1 марта в Пулково были отменены пять рейсов в Симферополь, четыре вылета в Краснодар, - сообщили в аэропорту.

Кроме того, из Петербурга сегодня не полетят самолеты в Воронеж, Анапу, Ригу, Салоники, Ростов-на-Дону, Элисту, Брянск, Хельсинки, Волгоград, Навои, Франкфурт.

Узнать информацию о вылетах и прилетах на данный момент можно только в социальных сетях Пулково, либо позвонив прямиком в аэропорт, так как сайт "Воздушных ворот" временно перестал работать.