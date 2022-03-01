Попытка вооруженного ограбления банка произошла на севере Петербурга

Петербуржец с пистолетом пришел за деньгами в банк. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на отделение банка. Оно произошло днем 28 февраля в Калининском районе города. Деньги мужчина пытался получить, угрожая кассиру пистолетом.

- В 15:09 в дежурную часть ГУ МВД поступило сообщение, что в отделение банка на Гражданском проспекте вошел неизвестный, который, под угрозой предмета похожим на пистолет, потребовал у кассира денежные средства. Но, по независящим от него обстоятельствам, ничего не похитив, с места происшествия скрылся, - уточняет источник «КП-Петербург».

На место срочно прибыл наряд полиции. Сотрудники банка описали нападавшего как мужчину среднего роста, славянского типа и в медицинской маске.

Оперативники отсмотрели записи с камер наблюдения и вечером того же дня задержали подозреваемого. Он ехал на машине по проспекту Просвещения. У мужчины изъят травматический пистолет с десятком патронов. По факту произошедшего заведено уголовное дело о разбое.