Математик спрогнозировал две волны COVID-19 в Петербурге в 2022 году

Петербург в 2022 году ждут еще две волны пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пандемия коронавирусной инфекции никуда не денется, Санкт-Петербургу в текущем году предстоит столкнулся еще с двумя волнами заболеваемости. Об этом кандидат технических наук, доцент кафедры систем автоматизированного проектирования (САПР) Артур Каримов рассказал «Невским новостям».

- К концу первой недели марта число новых случаев заражения коронавирусом на территории России снизится до менее 100 тысяч человек, в оптимистичном случае — до 70 тысяч, - пояснил Каримов.

Несмотря на то, что в целом в стране на сегодняшний день происходит спад заболеваемости COVID19, эпидемиологическая обстановка остается такой же напряженной.

Ученый полагает, что темпы заражения будут замедляться, поэтому в течение нескольких ближайших месяцев нового подъема заболеваемости ковидом петербуржцам можно не ждать.

По словам кандидата наук, его прогнозы основаны не только на исследовании российских данных, но и на статистике по заболеваемости в странах, которые опережают отечественные волны.