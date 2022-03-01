Более 190 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжают оказывать помощь больным коронавирусом. По данным Смольного на 1 марта 2022 года за минувшие сутки в больницы попали еще более 190 человек. Стоит отметить, что это не очень большой показатель относительно всего времени пандемии.

- За последние сутки на лечение в больницы поступили 193 человека с коронавирусом и пневмониями. Еще 93 были выписаны, - рассказали в городской администрации.

На фоне снижения уровня госпитализаций власти города собираются вывести из "красной зоны" несколько больниц. Однако пока что помощь все еще оказывают в 19 стационарах, где развернуто 8,7 тысяч коек, из которых занято 6 тысяч мест.

Среди тяжело больных пациентов в реанимациях находятся 530 человек, еще 248 подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, более 79,6 тысяч пациентов лечатся от коронавируса дома.