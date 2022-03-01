Проезд фур в Ленобласти ограничат на месяц

В Ленобласти на месяц ограничат движение фур Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области напомнили о старте ежегодной весенней просушки региональных магистралей. На период с 1 по 30 апреля 2022 года водителям тяжеловесных большегрузов 47 региона придется отказаться от поездок по ряду дорог. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

- Запрет распространяется на автомобили с превышением нагрузки на каждую ось более 5 тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам и более 3 тонн при проезде по гравийным дорогам, - уточнили в пресс-службе.

Традиционная просушка магистралей проводится для того, чтобы убрать из дорожного покрытия избыточную влагу, которая накопилась после богатой на осадки зимы.

В пресс-службе также предупредили, что задержанные на весовом посту фуры отправляют на спецстоянки. А за нарушение запрета на движение с перегрузом предусмотрена административная ответственность. Юридическому лицу такое правонарушение может стоить до 400 тысяч рублей.