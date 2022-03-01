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Общество1 марта 2022 11:55

Смольный рассказал, как защититься от телефонного мошенничества

Жителям Петербурга дали полезные советы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Смольном рассказали, как защититься от телефонного мошенничества

В Смольном рассказали, как защититься от телефонного мошенничества

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном рассказали жителям Санкт-Петербурга о том, как защитить себя от телефонного и онлайн-мошенничества. Подобные случаи участились за последние годы, поэтому горожанам дали советы, как действовать в той или иной ситуации. Об этом 1 марта 2022 года рассказали в комитете по информации и связи.

- Если по телефону сообщают о взломе аккаунта на портале госуслуг и просят назвать поступающий через СМС код сброса пароля к сервису, прервите звонок. Самостоятельно перезвоните по официальному номеру и уточните информацию, - отметили в Смольном.

Официальные номера служб поддержки: 8 (812) 417-34-94 и 8 800 100-70-10.

Кроме того, важно придумать сложный пароль для своего аккаунта и включить двухэтапную проверку входа.

В случае, если мошенники звонят и сообщают, что ваш родственник или знакомый попал в беду, а для решения проблемы нужны деньги, надо сразу же прервать разговор и сообщить об этом в полицию. Аналогично стоит действовать, если звонящий представляется сотрудником банка или полиции и говорит, что с вашей картой проблемы.