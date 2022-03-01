МЧС предупреждает о мокром снеге и заморозках в Ленобласти 2 марта

Ночью в области и в городе подморозит. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональное управление МЧС предупреждает жителей Ленинградской области об изменении погоды в ближайшие сутки. Если верить прогнозу синоптиков, то в ночь на среду заметно похолодает. Из осадков будет мокрый снег.

- 2 марта ночью без осадков, днём местами, преимущественно в северных районах, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем от -1 до +4. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба МЧС.

Водителей просят быть внимательными, не превышать скорость и держать дистанцию.

В течение суток ожидается переменная облачность, атмосферное давление пойдет вниз и опустится почти до нормативных значений.

По Петербургу прогноз почти такой же. Ночью термометры покажут до -4 градусов, днем будет до +2.