ТЦ "Жемчужная плаза" в Петербурге эвакуировали

В Петербурге эвакуировали ТЦ "Жемчужная плаза" Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге в экстренном порядке эвакуировали посетителей ТЦ "Жемчужная плаза". Днем во вторник, 1 марта 2022 года, в торговом комплексе зазвучало звуковое оповещение, где всех людей попросили срочно покинуть задние. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Эвакуировали "Жемчужную плазу", - сообщили посетители.

- Не успели посмотреть кино, - пожаловались некоторые.

По какой причине произошла эвакуация, не уточняется. Однако посетители предполагают, что в торговый центр поступил звонок с угрозой о минировании.

Добавим, что в полдень 1 марта был эвакуирован Фрунзенский районный суд. О заминировании суда поступил звонок в управление ФСБ, которое передало сообщение в районный отдел полиции.